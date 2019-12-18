سفير أمريكا معجب بمتحف تبوك

2019-12-18

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل متحف تبوك الإقليمي، أمس الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، جون آبي زيد، والوفد المرافق له، حيث تجول في المتحف واطّلع على مكوناته ومرافقه وعروضه التراثية المتنوعة.

وحرص المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدكتور مبروك بن محمد الشليبي، على تقديم شرح للوفد عن المقومات السياحية والحضارية والطبيعية والأثرية والتراثية التي تزخر بها منطقة تبوك.

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وأبرز الشليبي، للوفد الأمريكي، ما تشهده منطقة تبوك من حراك سياحي متصاعد ومشاريع سياحية عملاقة وشواهد حضارية.

وأبدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، في نهاية الجولة، إعجابه بما شاهد من مقتنيات أثرية، وبما تتميز به منطقة تبوك من إرث تاريخي وأثري وحضارات تؤكده ما تكتنزه المنطقة من آثار ومقتنيات.

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