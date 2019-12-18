- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم قمة ماليزيا الإسلامية تثير العجب بحضور دول تعادي العرب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قمة ماليزيا الإسلامية تثير العجب بحضور دول تعادي العرب!
لا يمكن أن تحقق أي نتائج عملية أو مؤثرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
طرح استضافة ماليزيا لقمة إسلامية مصغرة، العديد من التساؤلات بشأن أهدافها، خاصةً في ظل وجود منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.
ومن المعروف أن منظمة التعاون الإسلامي حققت منذ تأسيسها إنجازات تاريخية في مجال العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا المسلمين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعديد من القضايا الأخرى التي تهم العالم العربي والإسلامي، لتعكس الدعوة لقمة إسلامية مصغرة خارج إطار التعاون الإسلامي مخاطر مستقبلية تتمثل في تشجيع قيام تكتلات مماثلة بين دول إسلامية أخرى لم توجه لها الدعوة لعقد قمم أخرى، وهو ما يشتت الجهد ويبدد مساعي إصلاح هيكل المنظمة.
وبات من المؤكد أنه لا يمكن لقمة ماليزيا أن تحقق أي نتائج عملية أو مؤثرة في ظل مشاركة عدد محدود من الدول الإسلامية يعاني بعضها أزمات سياسية واقتصادية وبعضها متورط في أعمال عدائية ضد دول إسلامية أخرى، كما عكست إلغاء مشاركة رئيس وزراء باكستان عمران خان، وتخفيض مستوى التمثيل إلى وزير الخارجية، عدم قناعة أحد أبرز الدول المؤسسة للتحالف الإسلامي المصغر بإمكانية تحقيق أي نجاح خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وكثيرًا ما قدمت المملكة من جهتها مساعدات كبيرة لجميع دول العالم الإسلامي، ودعمت جميع قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وهي خطوات تستمر فيها المملكة دومًا وتعمل عليها ضمن دورها الريادي في العالم الإسلامي.
ولا زالت التساؤلات كثيرة حول الأهداف واختيار الدول والتوقيت والرسائل التي تحملها تلك القمة والنتائج التي ستترتب عليها، خاصةً وأن التجمع يزعم أنه سوف يحل أزمات العالم الإسلامي في الوقت الذي تعجز أي من الدول عن حل مشكلاتها الداخلية والخارجية، مثل تركيا وتدهور علاقاتها الداخلية والخارجية مع دول المنطقة والعالم وكذلك بالنسبة لقطر وباكستان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قمة ماليزيا الإسلامية تثير العجب بحضور دول تعادي العرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.