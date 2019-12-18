- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فلامنجو البرازيلي، رغم الخسارة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية.
وقال: " قدمنا مستوى جيداً اليوم، ومتوازناً في الشوط الثاني رغم الخسارة".
وأضاف: صنعنا العديد من الفرص، أكثر من المنافس، لكننا لم نوفق في تسجيلها لذا أرى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هذه هي كرة القدم.
وتابع: "فلامنجو لم يظهر بالمستوى الذي كنت أتوقعه، لكنه في نفس الوقت كان أكثر فاعلية، وتمكن من حسم اللقاء بفضل خبرة لاعبيه، التي كانت لها الكلمة العليا في المباراة".كأس العالم للأندية الهلال فلامنجو
رازفان: قدمنا مستوى جيداً.. وفلامنغو فاز بخبرة لاعبيهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-17
شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فلامنجو البرازيلي، رغم الخسارة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية.
وقال: " قدمنا مستوى جيداً اليوم، ومتوازناً في الشوط الثاني رغم الخسارة".
وأضاف: صنعنا العديد من الفرص، أكثر من المنافس، لكننا لم نوفق في تسجيلها لذا أرى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هذه هي كرة القدم.
وتابع: "فلامنجو لم يظهر بالمستوى الذي كنت أتوقعه، لكنه في نفس الوقت كان أكثر فاعلية، وتمكن من حسم اللقاء بفضل خبرة لاعبيه، التي كانت لها الكلمة العليا في المباراة".
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:34 PM
شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فلامنجو البرازيلي، رغم الخسارة في نصف النهائي من كأس العالم للأندية.
وقال: " قدمنا مستوى جيداً اليوم، ومتوازناً في الشوط الثاني رغم الخسارة".
وأضاف: صنعنا العديد من الفرص، أكثر من المنافس، لكننا لم نوفق في تسجيلها لذا أرى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هذه هي كرة القدم.
وتابع: "فلامنجو لم يظهر بالمستوى الذي كنت أتوقعه، لكنه في نفس الوقت كان أكثر فاعلية، وتمكن من حسم اللقاء بفضل خبرة لاعبيه، التي كانت لها الكلمة العليا في المباراة".
، رازفان: قدمنا مستوى جيداً.. وفلامنغو فاز بخبرة لاعبيه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رازفان: قدمنا مستوى جيداً.. وفلامنغو فاز بخبرة لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.