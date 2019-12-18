، الشلهوب: كان طموحنا اللعب في النهائي .. سالم: غفلة دقائق سبب خسارتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم محمد الشلهوب لاعب خط وسط فريق الهلال شكره لزملائه اللاعبين على المستوى الرائع الذي ظهروا به أمام فريق فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية على الرغم من الخسارة 1-3.

وقال: "حقيقة أشكر اللاعبين على مستواهم وأعتقد أن التفاصيل الصغيرة كانت سبب الخسارة وخصوصًا هدف التعادل الذي جاء في وقت مبكر من الشوط الثاني وأعادهم للمباراة".

وأضاف: حقيقة كان طموحنا الوصول إلى المباراة النهائية وكنا متفقين مع بعض على ذلك.

وعن الاعتزال قال: "أنا لا أعلم متى سأعتزل حاليًا استمتع بكل دقيقة وإذا جاء الوقت المناسب الجميع سيعلم.

من جانب آخر قال سالم الدوسري لاعب خط وسط الهلال: "هذه الكرة فوز وخسارة اليوم غفلنا في بعض الدقائق وهي التي كانت سبب خسارتنا".

وأضاف: كان لدينا هدف وهو الوصول للنهائي ولكن الله لم يكتب لنا ذلك.كأس العالم للأندية الهلال فلامنجو