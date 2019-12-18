، "بحث وتحريات" كعكية مكة تضبط شخصًا سلب مقيمًا منتحلاً شخصية شرطي ،

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تحقِّق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخص؛ سلب مقيمًا مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح على طريق الخواجات قبل أكثر من شهرَيْن منتحلاً صفة رجل أمن.
وتفصيلاً، باشر مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن تعرُّض عامل من جنسية آسيوية للسلب والتهديد على طريق الخواجات.
وعند مباشرة الحالة عُثر على العامل وهو في حالة جسدية متعبة بعد أن قام الجاني باستدراجه خارج مقر سكنه مدعيًا أنه رجل أمن، ثم هدّده بسلاح ناري، وربط يديه وعينيه، وسلب مبلغًا ماليًّا، يتجاوز 8 آلاف ريال، وجهاز جوال، وتركه ملقى في العراء.
وتمكّن العامل من السير قرابة ساعتين تحت أشعة شمس حارقة، حتى عثر عليه أحد الأشخاص، وحل قيوده، واتصل على كفيله.
وبدأ رجال البحث، بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة الكعكية، جمع المعلومات والتحري عن الجناة. وبفضل من الله توصلوا لأحد المشاركين في القضية؛ وتم ضبطه، وبعرضه على الجاني تمكن من التعرف عليه، وعلى نوع السلاح الناري المستخدم في عملية السطو.
تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخص للنيابة العامة بحكم الاختصاص.النيابة العامة سلب تحت تهديد السلاح مكة المكرمة طريق الخواجات
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 12:35 AM
هدَّده بسلاح ناري وربط يديه وعينيه واستولى على ما بحوزته من أموال
تحقِّق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخص؛ سلب مقيمًا مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح على طريق الخواجات قبل أكثر من شهرَيْن منتحلاً صفة رجل أمن.
وتفصيلاً، باشر مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن تعرُّض عامل من جنسية آسيوية للسلب والتهديد على طريق الخواجات.
وعند مباشرة الحالة عُثر على العامل وهو في حالة جسدية متعبة بعد أن قام الجاني باستدراجه خارج مقر سكنه مدعيًا أنه رجل أمن، ثم هدّده بسلاح ناري، وربط يديه وعينيه، وسلب مبلغًا ماليًّا، يتجاوز 8 آلاف ريال، وجهاز جوال، وتركه ملقى في العراء.
وتمكّن العامل من السير قرابة ساعتين تحت أشعة شمس حارقة، حتى عثر عليه أحد الأشخاص، وحل قيوده، واتصل على كفيله.
وبدأ رجال البحث، بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة الكعكية، جمع المعلومات والتحري عن الجناة. وبفضل من الله توصلوا لأحد المشاركين في القضية؛ وتم ضبطه، وبعرضه على الجاني تمكن من التعرف عليه، وعلى نوع السلاح الناري المستخدم في عملية السطو.
تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخص للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
، "بحث وتحريات" كعكية مكة تضبط شخصًا سلب مقيمًا منتحلاً شخصية شرطي ،
المصدر : الخليج 365
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