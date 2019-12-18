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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تحذيراً قوياً للأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس قائلاً إنهم إذا مضوا قدماً في إجراءات مساءلته فإنهم "يعلنون بذلك الحرب على الديمقراطية الأمريكية"، وفقاً لرويترز.
وتفصيلاً، وصف ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أي مسعى لمساءلته بأنه "انقلاب حزبي غير مشروع".
وجاءت تصريحات ترامب قبل يوم من النقاش المرجح أن يجريه المجلس بشأن إقرار بنود اتهامات ضد ترامب.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس الديمقراطيين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
"ترامب" لرئيسة النواب: الحملة الرامية لمساءلتي "انقلاب حزبي غير مشروع"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تحذيراً قوياً للأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس قائلاً إنهم إذا مضوا قدماً في إجراءات مساءلته فإنهم "يعلنون بذلك الحرب على الديمقراطية الأمريكية"، وفقاً لرويترز.
وتفصيلاً، وصف ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أي مسعى لمساءلته بأنه "انقلاب حزبي غير مشروع".
وجاءت تصريحات ترامب قبل يوم من النقاش المرجح أن يجريه المجلس بشأن إقرار بنود اتهامات ضد ترامب.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:13 AM
قبل يوم من النقاش المتوقع أن يجريه الكونجرس بشأن إقرار بنود اتهامات ضده
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تحذيراً قوياً للأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس قائلاً إنهم إذا مضوا قدماً في إجراءات مساءلته فإنهم "يعلنون بذلك الحرب على الديمقراطية الأمريكية"، وفقاً لرويترز.
وتفصيلاً، وصف ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أي مسعى لمساءلته بأنه "انقلاب حزبي غير مشروع".
وجاءت تصريحات ترامب قبل يوم من النقاش المرجح أن يجريه المجلس بشأن إقرار بنود اتهامات ضد ترامب.
، "ترامب" لرئيسة النواب: الحملة الرامية لمساءلتي "انقلاب حزبي غير مشروع" ،
المصدر : الخليج 365
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