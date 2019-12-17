شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دورية تابعة للجيش الجزائري، اليوم، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار اشتمل على مدفعين ثقيلين وقواذف صواريخ آر بي جي وثلاث بندقيات مختلفة. كما ضم المخبأ وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، قذائف عيار100 ملم، وكمية كبيرة من الذخيرة الخفيفة.

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