2019-12-17

انحراف شاحنة عن مسارها واصطدامها بمركبة في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المختصة في منطقة مكة المكرمة، حادثًا مروريًّا وقع بسبب انحراف شاحنة عن مسارها واصطدامها بمركبة على طريق الميناء في محافظة جدة.

Advertisements

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية في الطريق.

وتعمل الجهات المختصة على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

ولم يذكر المركز إن كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أو لا.

شارك الخبر







