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ضباب على مكة وعسير والباحة
يتسبب في تدني مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب على بعض المناطق تسبب في تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستكون على منطقة عسير وتحديدًا، أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وذلك حتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الأربعاء.
كما حذرت الأرصاد من نفس الحالة على منطقة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، حتى التاسعة صباحًا.
وتتعرض منطقة مكة المكرمة أيضًا لنفس الحالة، وتحديدًا أضم والطائف وميسان، وذلك حتى الثامنة صباح يوم غد.
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