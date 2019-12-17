حريق وانهيار واجهة 3 غرف في بناية بجدة

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - جدة

باشر الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، حادث اشتعال لحظي في الدور الرابع لبناية من أربعة أدوار.

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وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث تسبب في انهيار واجهة ثلاث غرف ونشوب حريق في منجرة مجاورة للبناية، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.

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