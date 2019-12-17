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توضيح عاجل من جامعة المعرفة بشأن أماكن اختبارات الطلاب
ستتم عن طريق وسائل التواصل الخاصة بها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مصدر مسؤول في جامعة المعرفة، أنه سيتم تحديد أماكن اختبارات الطلاب عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالجامعة.
وقال المصدر بحسب “الإخبارية”: إن خطة إخلاء مبنى الجامعة كانت ناجحة وسريعة، وذلك عقب وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية بالجامعة.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة، (01:28) من ظهر هذا اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج المناسب في حينها وخرج معظمهم من المستشفى سالمين.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أنه على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات وفرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني إلى مقر الحادثة، وجرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيذ خطة الإخلاء في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض.
وأفاد بأنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة 13 شخصًا غادر منهم 10 سالمين بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى علاجها، والعمل جارٍ على مسح كامل الموقع؛ للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.
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