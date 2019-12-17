جسر دوار التوحيد يُنهي معاناة أهالي جازان مع الزحام

2019-12-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء مشروع جسر دوار التوحيد في مدينة جازان.



واطلع أمير جازان ونائبه في مستهل حفل التدشين ميدانيًّا على مختلف مكونات المشروعات، واستمعا لشرح مفصل من أمين منطقة جازان، نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي ينفذ بطول 660 مترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 77 مليونًا و35 ألفًا و449 ريال، حيث يعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية في مدينة جازان.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المشروع الذي يعد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها في مدينة جازان، وسيسهم في فك الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية وسط مدينة جازان، موجهًا بسرعة انجاز جميع المشروعات التنموية التابعة لمختلف الجهات الحكومية في الوقت المحدد لها بما يسهم في خدمة متابعات الخليج 365 وتنمية وتطوير مدينة جازان.

ونوه بما حظيت وتحظى به منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موجهًا الجميع بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حرصه على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع؛ لتحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، وحضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع من الافتتاح التجريبي للحركة المرورية في جسر التوحيد في مدينة جازان بعد تنسيق أمانة جازان مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة، وذلك بعد تعثر إنجاز المشروع لمدة 4 أعوام، والذي بدأ العمل به بتاريخ 10/ 5/ 1435هـ وحددت له 720 يومًا، وبلغت تكلفته الإجمالية ما يقارب الـ77 مليون ريال.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، الأسبوع الماضي، عبور السيارات على جسر التوحيد، الذي يقع في قلب مدينة جازان، ويربط بين طريق الملك عبدالعزيز، وطريق المطلع، وطريق الملك عبدالله، لتسهيل حركة مرور السيارات، وذلك بعد حدوث اختناقات مرورية متكررة قبل إزالة ميدان التوحيد وإنشاء الجسر.

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أمانة جازان تناقض نفسها!

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قبل أكثر من شهرين، وثقه أحد المواطنين لمواسير جسر التوحيد وطريقة تصريف المياه، واصفًا ذلك بعبارة (نفس مواسير بيتنا)، مستغربًا من تكاليف المشروع الكبيرة وطريقة عمليات تصريف مياه الأمطار.

وأوضحت وكالة المشاريع في أمانة جازان، أنه بخصوص المقطع المتداول بشأن مواسير تصريف مياه الأمطار من على جسر ميدان التوحيد في مدينة جازان، فإن الجسر ما زال تحت التنفيذ، وتمت دراسة واعتماد تصاميم الجسر ونظام تصريف مياه الأمطار من على الجسر في ذلك الوقت من قِبل المكتب الهندسي المصمم للجسر (دار الخليج للهندسة)، وتم رفع تلك الدراسة في حينها من قِبَل الأمانة لمقام الوزارة.

وأضافت، أنه تمت مراجعتها من قِبَل المختصين بالوزارة، وقد تم الموافقة عليها، كما قامت شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي) المتعاقدة معها الأمانة حاليًّا للدراسات الهيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، بمراجعة تلك الدراسة مؤخرًا قبل تنفيذها، ولا يوجد لها أي ملاحظات على تلك الدراسة؛ علمًا بأن تلك الدراسة عبارة عن عملية تصريف لمياه الأمطار من على الجسر، بتصريف عرضي.

وبينت أنه يتم التخلص من مياه الأمطار عن طريق مصائد الأمطار العرضية، ومن ثم تصريفها عن طريق مواسير للصرف، وسوف يتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر؛ لأن العمل بها لم ينتهِ حتى الآن.

وأشارت إلى أنه فيما يخص عملية تصريف مياه الأمطار من مطالع ومنازل الجسر؛ فتتم عن طريق جريلات (مسارات محفورة) عرضية وطولية في رصف المطالع والمنازل، يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار إلى أسفل الجسر.

ورغم تدشين مشروع جسر التوحيد بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، إلا أن العمل بالمشروع لم يكتمل بعد بشكل نهائي، حيث رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم، وجود مواسير التصريف بالجسر على ما كانت عليه قبل شهرين، دون تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر، وهو ما يعد تناقضًا لتصريح وكالة المشاريع بالأمانة.

كما رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، عدم اكتمال الأرصفة الجانبية أسفل الجسر، ووجود عدد كبير من الطوب المتناثر بمخرج طريق الملك عبدالله باتجاه طريق الملك عبدالعزيز، ما يوضح عدم اكتمال العمل بالمشروع، ورغم ذلك إلا أن أمانة جازان قامت بتدشين مشروع جسر التوحيد اليوم، بعد توقف العمل يوم أمس!

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