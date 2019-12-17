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التجارة : إصدار الفواتير بلغة أجنبية مخالف للأنظمة
يتم رفع البلاغات عبر تطبيق بلاغ تجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن إصدار الفواتير بلغة غير العربية يعد مخالفًا للأنظمة.
ودعت التجارة، عبر حسابها بموقع تويتر، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، لرفع البلاغات عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط هنا وسيتم اتخاذ اللازم.
ويمكن من خلال تطبيق بلاغ تجاري تقديم بلاغ عن مخالفة تجارية من الجهاز الأندرويد أو الآيفون، مع إمكانية إرفاق صور المخالفة وتحديد الموقع بشكل مباشر، وكذلك الاطلاع على البلاغات السابقة، كما يتيح التطبيق استعراض إعلانات الاستدعاءات والحملات التي تطلقها الوزارة والأخبار الخاصة بالمستهلك.
في سياق آخر، قالت التجارة: إنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد، كما يمكن الاطلاع على تصنيف الأنشطة عبر الرابط التالي: هنا
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