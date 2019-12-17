حساب المواطن : لا ننظر للقروض والالتزامات المالية

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، كما أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك ردًّا من حساب متابعات الخليج 365 على استفسار في هذا الشأن، فيما أودع البرنامج في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

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كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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