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غزت أسراب دبا الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة التي يكسوها الخضار وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.
ورصدت عدسة "الخليج 365" انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي هاجمت القنفذة قبل ثلاثة أسابيع وتمكنت إناثه من وضع بيضها قبل مكافحتها بسبب كثرة انتشاره في المنطقة بعدما تسبب تأخر أصحاب المناحل في إبعادها من تلك المواقع في تعطيل سرعة مكافحة الجراد قبل وضع بيضه في باطن الأرض حيث مازال بعض أصحاب المناحل يماطلون في إبعاد مناحلهم عن المواقع المعرضة للرش.
وسيتسبب صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم إبادته مبكرًا. القنفذة أسراب دبا الجراد المحاصيل الزراعية
أسراب من "دبا الجراد" تهدد المحاصيل الزراعية بـ"القنفذة"حسن العيسي الخليج 365 2019-12-17
غزت أسراب دبا الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة التي يكسوها الخضار وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.
ورصدت عدسة "الخليج 365" انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي هاجمت القنفذة قبل ثلاثة أسابيع وتمكنت إناثه من وضع بيضها قبل مكافحتها بسبب كثرة انتشاره في المنطقة بعدما تسبب تأخر أصحاب المناحل في إبعادها من تلك المواقع في تعطيل سرعة مكافحة الجراد قبل وضع بيضه في باطن الأرض حيث مازال بعض أصحاب المناحل يماطلون في إبعاد مناحلهم عن المواقع المعرضة للرش.
وسيتسبب صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم إبادته مبكرًا.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:24 PM
عدسة "الخليج 365" رصدت انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة
غزت أسراب دبا الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة التي يكسوها الخضار وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.
ورصدت عدسة "الخليج 365" انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي هاجمت القنفذة قبل ثلاثة أسابيع وتمكنت إناثه من وضع بيضها قبل مكافحتها بسبب كثرة انتشاره في المنطقة بعدما تسبب تأخر أصحاب المناحل في إبعادها من تلك المواقع في تعطيل سرعة مكافحة الجراد قبل وضع بيضه في باطن الأرض حيث مازال بعض أصحاب المناحل يماطلون في إبعاد مناحلهم عن المواقع المعرضة للرش.
وسيتسبب صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم إبادته مبكرًا.
، أسراب من "دبا الجراد" تهدد المحاصيل الزراعية بـ"القنفذة" ،
المصدر : الخليج 365
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