، "أمن القنفذة" يطيح بـ 3 هنود بعد ضبطهم يقطعون أشجاراً بمركز حلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم إعداد محضر بالواقعة لرفعها لجهة الاختصاص حسب نظام المراعي

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة، اليوم الثلاثاء، بـ 3 وافدين من الجنسية الهندية بعد ضبطهم وهم يقومون بقطع الأشجار من منطقة حلي جنوب المحافظة.

وتفصيلاً، تمكن مراقبو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الجولات الرقابية على مناطق المراعي والغابات بمركز حلي مساء اليوم من ضبط المخالفين بالموقع وعلى الفور قامت الجهات الأمنية بإعداد محضر بالواقعة تمهيداً لرفعها لجهة الاختصاص لإصدار المخالفة، حسب نظام المراعي والغابات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة وتزيد من حملاتها التفتيشية.

ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين بمناطق المراعي والغابات بالمحافظة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لاسيما التحطيب الجائر.

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