، "أمن القنفذة" يطيح بـ 3 هنود بعد ضبطهم يقطعون أشجاراً بمركز حلي ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة، اليوم الثلاثاء، بـ 3 وافدين من الجنسية الهندية بعد ضبطهم وهم يقومون بقطع الأشجار من منطقة حلي جنوب المحافظة.
وتفصيلاً، تمكن مراقبو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الجولات الرقابية على مناطق المراعي والغابات بمركز حلي مساء اليوم من ضبط المخالفين بالموقع وعلى الفور قامت الجهات الأمنية بإعداد محضر بالواقعة تمهيداً لرفعها لجهة الاختصاص لإصدار المخالفة، حسب نظام المراعي والغابات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة وتزيد من حملاتها التفتيشية.
ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين بمناطق المراعي والغابات بالمحافظة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لاسيما التحطيب الجائر.
القنفذة قطع الأشجار وزارة البيئة والمياه والزراعة مناطق المراعي والغابات نظام المراعي والغابات
"أمن القنفذة" يطيح بـ 3 هنود بعد ضبطهم يقطعون أشجاراً بمركز حليعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-12-17
أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة، اليوم الثلاثاء، بـ 3 وافدين من الجنسية الهندية بعد ضبطهم وهم يقومون بقطع الأشجار من منطقة حلي جنوب المحافظة.
وتفصيلاً، تمكن مراقبو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الجولات الرقابية على مناطق المراعي والغابات بمركز حلي مساء اليوم من ضبط المخالفين بالموقع وعلى الفور قامت الجهات الأمنية بإعداد محضر بالواقعة تمهيداً لرفعها لجهة الاختصاص لإصدار المخالفة، حسب نظام المراعي والغابات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة وتزيد من حملاتها التفتيشية.
ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين بمناطق المراعي والغابات بالمحافظة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لاسيما التحطيب الجائر.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:16 PM
تم إعداد محضر بالواقعة لرفعها لجهة الاختصاص حسب نظام المراعي
أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة، اليوم الثلاثاء، بـ 3 وافدين من الجنسية الهندية بعد ضبطهم وهم يقومون بقطع الأشجار من منطقة حلي جنوب المحافظة.
وتفصيلاً، تمكن مراقبو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الجولات الرقابية على مناطق المراعي والغابات بمركز حلي مساء اليوم من ضبط المخالفين بالموقع وعلى الفور قامت الجهات الأمنية بإعداد محضر بالواقعة تمهيداً لرفعها لجهة الاختصاص لإصدار المخالفة، حسب نظام المراعي والغابات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة وتزيد من حملاتها التفتيشية.
ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين بمناطق المراعي والغابات بالمحافظة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لاسيما التحطيب الجائر.
، "أمن القنفذة" يطيح بـ 3 هنود بعد ضبطهم يقطعون أشجاراً بمركز حلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمن القنفذة" يطيح بـ 3 هنود بعد ضبطهم يقطعون أشجاراً بمركز حلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.