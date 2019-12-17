، "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل على التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما استعرض المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية).
وتضمّن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدَّيْن العالمية، وأبرز التوصيات حيالها.الرياض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قصر اليمامة رؤية المملكة 2030
"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-17
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل على التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما استعرض المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية).
وتضمّن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدَّيْن العالمية، وأبرز التوصيات حيالها.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:12 PM
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل على التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما استعرض المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية).
وتضمّن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدَّيْن العالمية، وأبرز التوصيات حيالها.
، "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 ،
المصدر : الخليج 365
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