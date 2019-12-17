شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن : لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية،.
وقال البرنامج : يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “ التأمينات/ التقاعد ” ، كما أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
وجاء ذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن، فيما أودع البرنامج في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.
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