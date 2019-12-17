شكرا لمتابعة خبر عن التجارة : إصدار الفواتير بلغة أجنبية يعد مخالف للأنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء أن إصدار الفواتير بلغة غير العربية يعد مخالفًا للأنظمة.

ودعت التجارة، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، لرفع البلاغات عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط هنا وسيتم اتخاذ اللازم.

في حين قالت التجارة: إنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.