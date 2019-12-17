شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: تغيير شكل السجائر لن يحد من التدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «صدى»، أن 75% من المشاركين فيه يروْن أن تغيير الشكل الجديد للسجائر لن يحد من التدخين.

يشار إلى أن المدخنين يشككون في الدخان الجديد بعد تغيير طعمه وجودته، فيما بدأت هيئة الغذاء والدواء التحقيق مع شركات التبغ في الأمر.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أكدت أنه سيتم الكشف عن نتائج فحص عينات الدخان الجديد، من خلال بيان رسمي فور الانتهاء منها اليوم الثلاثاء.

وشددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ، مؤكدة حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات طالما أنها مرخصة.