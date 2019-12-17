شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار أعمال البحث والتمشيط بعد وفاة مواطنة بحادث جامعة المعرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة المعرفة بالدرعية ، في بيان إعلامي ، عن وفاة إحدى مصابي حـادثة انهيار سقف المواقف والسور بالجامعة ، عقب نقلها للمستشفى في حالة حرجة .
وكانت شهدت الجامعة حادث مأساوي حيث انهار سقف المواقف والسور بالجامعة ، ما أسفر عن إصابة 4 حالات بينهم مواطنة في حالة حرجة ، توفيت عقب وصولها للمستشفى ، واستقرار الحالات الأخرى.
وأكدت الجامعة ، أنه لا زالت أعمال البحث والتمشيط في الموقع من قبل فرق الدفاع المدني مستمرة حتى اللحظة.
اقرأ ايضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. استمرار أعمال البحث والتمشيط بعد وفاة مواطنة بحادث جامعة المعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.