شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار أعمال البحث والتمشيط بعد وفاة مواطنة بحادث جامعة المعرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة المعرفة بالدرعية ، في بيان إعلامي ، عن وفاة إحدى مصابي حـادثة انهيار سقف المواقف والسور بالجامعة ، عقب نقلها للمستشفى في حالة حرجة .

وكانت شهدت الجامعة حادث مأساوي حيث انهار سقف المواقف والسور بالجامعة ، ما أسفر عن إصابة 4 حالات بينهم مواطنة في حالة حرجة ، توفيت عقب وصولها للمستشفى ، واستقرار الحالات الأخرى.

وأكدت الجامعة ، أنه لا زالت أعمال البحث والتمشيط في الموقع من قبل فرق الدفاع المدني مستمرة حتى اللحظة.

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