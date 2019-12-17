شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق يقتل معشوقته ويغتصبها بوحشية بعد مماتها.. وعند التشريح كانت صدمة أخرى! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذهبت شابة تعمل نادلة بمقهى ضحية لجريمة بشعة على يد عشيقها، بائع السجائر وقد أكد الجاني أنه قام بقتلها واغتصابها قبل القيام بقتلها وبعد مقتلها، ثم وضع الجثة في غطاء وأخفى معالم جريمته النكراء

وكانت الفتاة قد تعرضت للقتل على يد بائع سجائر بالتقسيط وهو من ذوي السوابق العدلية في الجريمة . حيث اعترض سبيل الضحية عندما كانت عائدة من عملها في إحدى المقاهي، في الساعات الأولى من ذات صباح، واقتادها، تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله، تم قام باغتصابها بوحشية قبل أن ينحرها.

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عاشق يقتل معشوقته ويغتصبها بوحشية بعد مماتها.. وعند التشريح كانت صدمة أخرى! (صور)

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قتل الفتاة الشابة ذات العشرين ربيعا لم يكن كافيا بالنسبة للمجرم فقد أخرج الضحية، وألقى بها قرب مركب تجاري وعاود اغتصابها وهي ميتة، قبل أن يلوذ بالفرار. لكن عناصر امنية شكت في تصرفاته فاوقفته ليتبين لها أنه قتل فتاة في تلك اللحظة.

ليتم اعتقالهوأعادة تمثيل جريمته البشعة بحضور مسؤولين امنيين وقضائيين، وحشد كبير من المواطنين والسكان الذين استنكروا هذا الفعل الاجرامي البشع .