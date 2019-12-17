شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستل سيفه في وجه أردوغان .. ويشعل فتيل الحرب الباردة بين السعودية وتركيا .. والسيسي يطير من الفرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تصعيدية اتخذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، خطوة تصعيدية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وقع الحرب الباردة بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "الملك سلمان"، استقبل وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، وذلك في ظل الأوضاع المتوترة في المتوسط بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص الرومية ومصر من جهةٍ ثانية.

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الملك سلمان يستل سيفه في وجه أردوغان .. ويشعل فتيل الحرب الباردة بين السعودية وتركيا .. والسيسي يطير من الفرح

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وقالت الوكالة: إن "(الملك سلمان) بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة".



وفسرَّ محللون، خطوة "الملك سلمان"، باستقبال وزير خارجية اليونان بنفسه، على غير المعتاد في السعودية، أنها رسالة تصعيدية ضد "أردوغان"، في ظل التوترات بالمنطقة، مشيرين إلى حالة من الارتياح سيبديها السيسي، بعد التوترات الأخيرة بينه وبين أردوغان.

واستغرب مراقبون، من التقارب السعودي - اليوناني المفاجئ، لا سيما بعد توقيع تركيا اتفاقية أمنية - عسكرية مع الحكومة الشرعية في ليبيا، فيما تدعم السعودية والإمارات ومصر، الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

جدير بالذكر أن العلاقات التركية - السعودية، تشهد حالة من الفتور والتوتر، في ظل الخلافات حول ملفات إقليمية عديدة، منها الأزمة الخليجية، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.