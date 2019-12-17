كاتبة سعودية : تميم وأردوغان وراء الدخان المغشوش!

قالت الكاتبة نورة شنار، أن مؤامرةً دبرتها قطر بالتزامن مع موجة الغضب العارم ضد الدخان الجديد بالمملكة من أجل الدعوة لمقاطعة دولة شريكة (الإمارات) واتهامها بالقصور في التصنيع. وأكدت الكاتبة خلال مقالٍ نشرته في صحيفة “عكاظ” بعنوان “تميم وأردوغان وراء الدخان المغشوش” أن تلك الحملة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي هي حملة قطرية بهوية سعودية في محاولة وصفتها بالـ”بائسة” لاتهام الإمارات وقصورها في الرقابة على التصنيع. وأضافت في مقالها “أخي المستهلك السعودي العربي لا تنس أن هناك اتفاقيات لم يجف حبرها بعد مع زعيم الشر أردوغان وأمير قطر قبل أيام، وبعدها طفحت هذه المؤامرة التي تشكك في منتجات دولة الإمارات المتحدة”.

دوافع قطر

وعن العوامل التي دفعت قطر إلى ذلك، قالت شنار إن “انتكاس اقتصاد قطر وتراجعه عن التصنيف الائتماني عالمياً وارتفاع تكلفة الديون التي عليها وانخفاض الاستثمارات خوفاً من المستقبل المجهول لقطر عوامل دفعت بقطر إلى انتهاج نهج تصدير أزماتها للخارج، فحكومة قطر تعبث بأموال الشعب القطري وتنثرها على مشاريع جيوسياسية لا يمكنها أن تنجح”. ووصفت الكاتبة ما يحدث بالمثير للسخرية من قبل ما أطلقت عليهم “تحالف الشر” من أجل ضرب علاقة السعودية مع دولة الإمارات الشقيقة، مشددة على أن العلاقات بين البلدين لا يمكنها أن تتأثر بسبب حدث عابر قد يحدث في أي مكان بالعالم.

حصاد الخيبة

وتابعت شنار “لا تنس أيها المستثمر أن المستهلك السعودي يدعم الإمارات ويقف معها لسبب بسيط؛ فدم الجندي الإماراتي سال بالحد الجنوبي وهذا يكفي لأن يقف الشعب السعودي بوجه أي محاولة استغلال لقضية الدخان المغشوش، فالقضية قضية تجارية ستتصدى لها الجهات المعنية بكلا البلدين ولن تأخذ بعداً سياسياً مهما كلف الأمر”. وفي ختام مقالها، قالت شنار أن السوقين السعودي والإماراتي لن يتأثرا بما حدث ولن يحصد المتربصون سوى الخيبة، مضيفةً “فالإمارات ليست مجرد جار جغرافي لنا بل أكثر من ذلك بكثير، واسألوا الحد الجنوبي عن ذلك”.