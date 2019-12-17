“أرامكو” تعلن اكتمال استحواذها على 17% من شركة “هيونداي أويل بنك”

أعلنت شركة أرامكو السعودية اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار “بي. في” التابعة لها على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة بقيمة استثمار تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وقالت “أرامكو”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة، مبينة أن هذا الاستثمار سيدعم إستراتيجيتها للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، ما يمكّنها من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية. جدير بالذكر أن شركة هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964م. ويُعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملًا متكاملًا للتكرير وبطاقة معالجة تُقدَّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم. وتشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة من محطات الوقود.