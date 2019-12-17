الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو في اليوم الخامس للتداول

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.7 % عند 8197 نقطة (+ 58 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.4 مليار ريال.

وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 37.75 ريال (- 1 %)، وسط تداولات قاربت الـ 118 مليون سهم وبقيمة تصل لنحو 4.5 مليار ريال.

ومن المقرر أن يبدأ غدًا الأربعاء تأثير شركة “أرامكو” على مؤشرات السوق، عقب مرور 5 أيام تداول من تاريخ الإدراج.