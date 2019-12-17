وزير الداخلية يدشن 13 خدمة إلكترونية جديدة في منصة “أبشر”

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دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه بالوزارة، 13 خدمة إلكترونية في منصة “أبشر” لعدد من قطاعات الوزارة.

كما دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود، تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونياً المقدمة من الأمن العام.

واشتملت الخدمات الجديدة على أربع خدمات للإدارة العامة للمرور، تمثلت في خدمة “مبايعة المركبات”، و”خدمة المركبات المحجوزة”، وخدمة “الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية”، بالإضافة إلى خدمة الاعتراض على المخالفات.

بينما اشتملت الخدمات الجديدة للمديرية العامة للجوازات على خدمات المستثمر الأجنبي، إلى جانب خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود، وخدمة تمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

وفيما يتعلق بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، فقد اشتملت الخدمات الجديدة على “خدمة تسجيل المواليد”، وخدمة “تقدير” المطورة، بالإضافة إلى خدمة “تعديل مهن المدنيين”، وخدمة “إصدار سجل أسرة جديد للأمهات”، وخدمة ” إصدار سجل أسرة في حالة الزواج” .

يذكر أن عدد من أصدرت لهم هويات رقمية من منصة “أبشر” تجاوز 14 مليون شخص وجميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات منصة أبشر عبر الإنترنت وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.

