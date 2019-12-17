بالصور.. أمير المدينة المنورة يوجّه بتفعيل دور المجالس البلدية والمحلية بمحافظات المنطقة

وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتفعيل دور المجالس البلدية والمحلية بمحافظات المنطقة في متابعة وتفقُّد أحوال المواطنين، ومراعاة مصالحهم واقتراح حلول لمطالبهم بما يوافق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤس أمير المنطقة اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة المهد خلال زيارته التفقدية للمحافظة، حيث وجّه بنقل الورش والمحلات التي تشوّه مداخل المحافظة إلى المنطقة المخصصة لها، ورفع المخلفات مجهولة المصدر لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة، بالشراكة بين الجهات المعنية وأهالي المحافظة والمتطوعين، مؤكدًا أهمية إعطاء الأولوية في تنفيذ مشاريع الإسكان التنموي للمحافظات والقرى التابعة لها، تلبية لاحتياج الأسر المستحقة وللإسهام في الحدّ من التعديات العشوائية.
كما دشّن أمير المدينة المنورة -خلال لقائه مشايخ وأعيان وأهالي محافظة المهد- حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى، بتكلفة إجمالية تجاوزت 403 ملايين ريال، بينما أكد محافظ المهد مبارك المورقي، أن المحافظة تحظى باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، وتحقق فيها كمّ كبير من المشاريع التنموية التي أسهمت في إبرازها أسوة بجميع المحافظات بالمنطقة.
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