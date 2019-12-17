بالصور.. مدير مرور القصيم يلتقي أهالي النبقية للحد من الحوادث المتكررة

تصوير: سند السند

وقف مدير مرور منطقة القصيم العميد صالح العواجي، اليوم الثلاثاء، ميدانيًّا مع المسؤولين وأهالي بلدة النبقية شرق مدينة بريدة على التقاطع الخطر والواقع بمدخل مركز النبقية.

وخلال الزيارة، التقى العميد العواجي بأهالي النبقية يتقدمهم رئيس المركز محمد المزيد، وتم بحث وطرح الحلول بصورة عاجلة؛ لدراسة أسباب الحوادث التي تشكلها هذه التقاطعات والطريق الخطير المؤدي للمركز، وستقوم اللجنة برصد تلك الملاحظات لمعالجتها عاجلًا .

ورافق العميد العواجي في تلك الجولة عدد من الضباط المختصين وعلى رأسهم مدير مرور محافظة الاسياح العقيد علي اللاحم ومشاركة عدد من المسؤولين مثل محافظ الشماسية فهد الراضي ومدير مستشفى الأسياح الاخصائي حمود المزيد ورئيس بلدية الشماسية المهندس فيصل الفهيد.

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واتفق الجميع على عدد من الحلول المقترحة للحد من الكوارث، التي تزداد خلال موسم الشتاء؛ حيث ستساهم في خفض مستوى الحوادث المرورية وتعزز مستوى السلامة المرورية وستباشر الجهات المختصة بالعمل فورًا في تنفيذ تلك المقترحات التي ستعتمدها اللجنة .

وشهد طريق النبقية، خلال الأيام الماضية، حادثًا أليمًا راح ضحيته ثلاثة من أسرة واحدة وإصابة أكثر من 7 أشخاص.

وتعتبر هذه المنطقة هي منطقه تنزهات برية، وتشهد كثافة كبيرة خلال فصل الشتاء؛ حيث يعتبر الطريق والمنعطفات كابوس خطر ويسبب خطورة بالغة على سالكيها.