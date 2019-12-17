غدًا.. انطلاق ملتقى تعزيز شراكة التعليم والقطاع الخاص في المباني التعليمية

تنظم وزارة التعليم، غدًا الأربعاء، ملتقى تأهيل المستثمرين لمشروع المجموعة الثانية بمسار البناء والصيانة والتحويل (BMT)، وذلك ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والذي تنفذه شركة تطوير للمباني.
ويضم الملتقى نخبة مطورين ومستثمرين؛ لمناقشة الأهداف المستقبلية الطموحة للشراكة بين القطاعين، واستكمال البرنامج التنفيذي لذلك؛ بهدف توفير بنية تحتية عالية الجودة بجميع المدارس في بيئة جذابة، ووفقًا لأحدث تصميمات مساحات كافية لممارسة مختلف الأنشطة؛ حيث يعزز الملتقى تحقيق الجودة وتمكين وزارة التعليم من استكمال البنية التحتية وتطويرها لتستكمل دورها المحوري في بناء جيل مزود بالمعرفة.
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