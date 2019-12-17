وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لـ«مهرجان الصقور» في نسخته الثانية

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك بمقر المهرجان في ملهم.

وفور وصوله مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسة، بُدئ الحفل المُعَدّ لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، شاهد هو والحضور فيلمًا وثائقيًّا عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان.

ثم شاهد شوطين نهائيين من مسابقة الملواح 400 متر، وهما جير بيور قرناس للملاك السعوديين، وقرموشة قرناس للمحترفين السعوديين.

Advertisements

بعد ذلك، سلم الأمير عبدالعزيز الفائزين بالأشواط الختامية بالمسابقة كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات الصقور المشاركة في المهرجان.

بعد ذلك عُزف السلام الملكي، ثم غادر سمو وزير الداخلية مقر الحفل.

حضر الحفل، عدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.