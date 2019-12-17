آل خشيل يقود إساد للحصول على أسرع شركة نموًا عام ٢٠١٩

حصدت شركة «إساد» جائزة الشركة الأسرع نموًّا في المملكة العربية السعودية لعام 2019م، بناء على تصنيف مجلة رواد الأعمال «الشرق الأوسط».
وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عامر آل خشيل بقوله:
«سعدنا كثيرًا بهذا الإنجاز والذي تقف وراءه همَّةُ فريق العمل في شركة إساد، ونطمح بأن تكون هذه الجائزة بكورة إنجازات متلاحقة تسعى اليها شركة إساد خلال خطتها المستقبلية الشركة، كما قدّم شكره لعملاء الشركة على ثقتهم، مؤكدًا أنهم مستمرون في العمل لتحقيق المزيد من التقدم في السوق بمزيد من الخدمات والإنجازات.
يذكر أن «إساد» من أوائل شركات الاستقدام المصرح لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومقرها الدمام، وتقدم خدماتها للشركات بتوفير عدد كبير من الوظائف الحرفية المتخصصة.
كما تقدم شركة «إساد» خدماتها لقطاع الأفراد بتوفير العاملات المنزليات والسائقين والعناية المنزلية المدربة لكبار السن والأطفال وذوي الحاجة بعقود وفترات مختلفة من عدد من الدول الآسيوية والإفريقية مثل إندونيسيا وبنجلاديش وغانا ونيجيريا.
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