«الأحوال المدنية» تستعرض خدماتها الإلكترونية الجديدة عبر «أبشر»

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدماتها الإلكترونية الجديدة التي تُقدّمها للمواطنين، والتي دشّنها وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، في منصة «أبشر»، دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.

وعبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فهذه الخدمات تتمثّل في تسجيل المواليد وإصدار وإيصال شهادة الميلاد، مع تسجيل الأسرة عبر العنوان الوطني.

وأيضًا، خدمة إيصال سجلّ الأسرة للزوج عبر العنوان الوطني، وخدمة إيصال سجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن للمدنيين، وخدمة تقدير المطورة.

وأشارت إلى أنه تم إضافة خدمات أخرى، مثل: إصدار أول لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف لها، وكذلك إصدار بدل فاقد.

ومساء أمس الإثنين، دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، 13 خدمة إلكترونية في منصة «أبشر» لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، وهي الأمن العامّ ممثلًا بالإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. كما دشّن تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العامّ إلكترونيًّا، المقدمة من الأمن العامّ.

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واشتملت الخدمات الجديدة -التي دشنها سمو وزير الداخلية- على أربع خدمات للإدارة العامة للمرور، تمثلت في خدمات «مبايعة المركبات، المركبات المحجوزة، الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية، بالإضافة لخدمة الاعتراض على المخالفات.

بينما اشتملت الخدمات الجديدة -التي دشنها للمديرية العامة للجوازات- على خدمات المستثمر الأجنبي، بجانب خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود، وخدمة تمديد الخروج والعودة لمن بالخارج.

كما اشتملت الخدمات -التي دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية- على خدمات: تسجيل المواليد، تقدير المطورة، إضافة لخدمات «تعديل مهن المدنيين، إصدار سجل أسرة جديد للأمهات، إصدار سجل أسرة في حالة الزواج».

وتجاوز عدد من أصدرت لهم هويات رقمية من منصة «أبشر» 14 مليون شخص، وجميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات المنصة عبر الإنترنت، وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.