الوزير السواحه: قطاع الاتصالات بات في الصدارة عالميًا  بـ«دعم القيادة»

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن القطاع في المملكة بات بموقع الصدارة عالميًّا، مُسجلًا بذلك قفزات نوعية في مؤشرات التقارير الدولية.
وعقد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة السواحه، وحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن سعود التميمي، وأعضاء المجلس.
وثمّن السواحه في افتتاح المجلس الدعم الكبير والرعاية الدائمة اللتين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبَلِ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين.
وأشار السواحه إلى أن القطاع في المملكة بات بموقع الصدارة عالميًّا؛ ليسجل بذلك قفزات نوعية في مؤشرات التقارير الدولية، أهمها حلول المملكة ثانيًا على مستوى دول العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية لخدمات الاتصالات المتنقلة، والمرتبة الثالثة بين دول المجموعة في الحوكمة التقنية، والتقدم 16 مركزًا في انتشار شبكة النطاق العريض، وإصدار أول ترخيص لإنترنت الأشياء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ما تحقق للقطاع كسوق واعد وبيئة جاذبة للاستثمار حول العالم.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها استراتيجية الهيئة المنبثقة عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع، ودعم تمكين التقنيات الناشئة، وتطوير القطاع، بالإضافة إلى حماية مستخدمي خدمات الاتصالات، ومستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.
وتتضمن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاثة محاور وهي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة وتسريع التحول الرقمي في القطاعات، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً لتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي.
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