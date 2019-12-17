غولدمان ساكس: لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري لأسهم أرامكو

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت غولدمان ساكس العربية السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم أرامكو، احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

ولفتت إلى أنه حتى تاريخ الإعلان لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري، أشارت إلى أن احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري ستتم وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل)، بحسب العربية.

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ويشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 تعرف بـ”مدة الاستقرار السعري”.

وكانت سوق الأسهم السعودية قد أغلقت مرتفعة اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب حققها القطاع المالي، فارتفع المؤشر الرئيسي 0.7% إلى مستوى 8,197.39 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8.4 مليار ريال كان حوالي نصفها تداولات على سهم عملاق النفط أرامكو.

ونزل سهم أرامكو السعودية 0.66% ليغلق عند 37.75 ريال منهيا مكاسب سجلها على مدى 4 جلسات، وينضم سهم أرامكو إلى مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يكون وزن سهم أرامكو في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بحدود 8% أخذًا في الاعتبار استثناء حصة المؤسسات الحكومية السعودية المشاركة في الاكتتاب العام.

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