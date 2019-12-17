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2019-12-17 أمطار ورياح مع سيول على الطائف حذر المدني من التقلبات الجوية متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 10 مساء.

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع. شارك الخبر







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