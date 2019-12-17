السعودية اليوم / وزير الصحة اليمني: حرب ميليشيا الحوثي الإرهابية ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في اليمن



أبوظبي 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم :"إن اليمن كانت وما زالت ملتزمة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ٢٠٣٠م من خلال توسيع قاعدة تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ورفع مستوى جودتها، لولا الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الخمس السنوات الماضية التي ألقت بظلالها الكثيفة على كل مناحي الحياة بصورة عامة والواقع الإنساني الذي تأتي الصحة على رأسه بشكل خاص".

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة المنعقد في أبوظبي خلال الفترة ١٥-١٧ ديسمبر ٢٠١٩م.

وركزت كلمة وزير الصحة اليمني على أهم احتياجات القطاع الصحي في اليمن، مثمنًا دور منظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق التكامل بين أعضائها.

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21:34ت م

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