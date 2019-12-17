السعودية اليوم / المجلس البلدي بمحافظة الدوادمي ينتخب "النداح" رئيساً و "العضياني" نائباً الدوادمي



عقد المجلس البلدي بمحافظة الدوادمي في مقره مساء أمس، جلسة خصصت لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة من دورته الحالية، بحضور أعضاء المجلس.

واختار أعضاء المجلس بالتصويت هليل بن كميخ النداح رئيساً للمجلس البلدي، و فهد بن بهار العضياني نائباً للرئيس، وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس تهانيهم للنداح والعضياني متمنيين لهما التوفيق.

// انتهى //

20:18ت م

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