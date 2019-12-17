السعودية اليوم / الأمير تركي الفيصل يصل الى الأردن



عمّان 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم لحضور الاجتماع السنوي الخامس لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، الذي سيعقد غدًا الأربعاء.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي القائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق، ومندوب عن مراسم وزارة الخارجية الأردنية.

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19:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.