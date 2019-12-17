السعودية | الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:51 مساءً, 17 ديسمبر 2019 م أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء عن توقعاتها بانخفاض درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل.. مشيرةً إلى أن مناطق شمال المملكة على موعد مع درجات حرارة تحت الصفر المئوي.. وستلامس مناطق الرياض والقصيم الـ 3 درجات.

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