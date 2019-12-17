شكرا لقرائتكم خبر عن «وفاة 2 وإصابة 13».. تفاصيل انهيار سقف جامعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا ظهر اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج المناسب في حينها وخرج معظمهم من المستشفى سالمين ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، إنه على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات وفرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني إلى مقر الحادثة، وجرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيد خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض.

وأفاد أنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة (13) شخصًا غادر منهم ( 10 ) سالمين بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لاتزال باقي الحالات تتلقى علاجها، والعمل جار على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.