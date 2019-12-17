البحرين: محاولات لشق وحدة منظمة "التعاون الإسلامي"

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن هناك محاولات لشق وحدة منظمة التعاون الإسلامي وتدميرها، لافتاً إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال المنظمة.

وأضاف وزير الخارجية البحريني، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقا على حديث العاهل السعودي، أنه: "هكذا هو العهد وهكذا الالتزام به، بعكس من حاول السيطرة عليها وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق وحدة الصف لبحث جميع القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد بمبادرة من الأخير.

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وكان مهاتير محمد دعا الشهر الماضي إلى عقد ما يسمى بـ"قمة إسلامية مصغرة" تضم 5 دول (ماليزيا وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان).

قمة وصفها المراقبون بأنها مشبوهة تحاول من خلالها قطر وتركيا وإيران شق وحدة المسلمين والمتاجرة بأزمات المنطقة.

وقبل بدء القمة المقررة غدا الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام باكستانية تراجع رئيس الوزراء عمران خان عن زيارته التي كانت مقررة إلى ماليزيا للمشاركة فيما يسمى "القمة الإسلامية الخماسية".

ويعد بذلك عمران هو ثاني زعيم يتراجع عن المشاركة في هذه القمة بعد تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

ونتيجة لتلك الاعتذارات وانخفاض التمثيل الدبلوماسي في القمة التي لن يحضرها سوى قطر وتركيا وإيران، أكد عدد من المراقبون أن هذه القمة فشلت قبل أن تبدأ.