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سقوط النصر مع يورتشيتش ضمن أبرز لقطات الجولة التاسعة للدوري الإماراتي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مساء الإثنين، منافسات الجولة التاسعة في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، التي شهدت حفاظ الشارقة على الصدارة، والسقوط الأول للنصر مع مدربه كرونسلاف يورتشيتش.

الشارقة يعتلي الصدارة برصيد 23 نقطة بعد فوزه 3-1 على النصر، ويأتي شباب الأهلي في المركز الثاني بـ20 نقطة بتعادله 1-1 مع الوصل.

وخسر النصر مباراته الأولى تحت قيادة يورتشيتش، بعد 8 مباريات انتصر خلالها 6 مرات وتعادل مرتين.

الجولة التاسعة شهدت تسجيل 19 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة هي فوز العين على عجمان (4-1).

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وشهدت الجولة إشهار 14 بطاقة، بالإضافة إلى حالتي طرد في مباراة شباب الأهلي والوصل.

ولم تحتسب إلا ركلة جزاء واحدة في كل المباريات، سجلها فابيو ليما لاعب الوصل أمام شباب أهلي دبي.

"العين " تستعرض بالفيديو حصاد الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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