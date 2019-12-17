المغربي بوطيب يورط إدارة الزمالك في أزمة قضائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدّم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ببلاغ إلى القضاء المصري، ضد مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور، يتهمه فيه بإهدار المال العام في صفقة التعاقد مع المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض والقادم من نادي مالاطيا سبور التركي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد عباس في البلاغ أن مجلس إدارة الزمالك ارتكب جريمة إهدار للمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بتعمده تسهيل حصول اللاعب خالد بوطيب علـى مبلغ يقترب من 125 مليون جنيه مصري (نحو 7.8 مليون دولار)، وهو ما وصفه البلاغ بأنه يشكل إضرارا بأموال النادي.





وسرد عباس في بلاغه تفاصيل المقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعب وبدل السكن وبدل السيارة، بالإضافة إلى كل البنود التي تضمنها عقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح عباس في بلاغه أن الزمالك لم يضع بند خصم 25% من العقد كنسبة مشاركة، وشدد في بلاغه على أن مشاركة اللاعب في المباريات باتت متدنية مقارنة بما يتقاضاه من أموال؛ حيث لم يشارك سوى في 11 مباراة خلال الموسمين الماضي والحالي.

Advertisements





وكان عباس قد تولّى رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة من 2006 إلى 2008 بالتعيين، كما تولى المنصب بالانتخاب لمدة عام عقب فوزه في انتخابات عام 2009.

يذكر أن عقد المغربي خالد بوطيب قد أثار جدلا واسعا في الساعات الأخيرة، بعدما تم تسريب نسخة منه إلى وسائل الإعلام، وذلك بسبب القيمة المالية الضخمة وبعض بنوده.

ويسعى الزمالك للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب لإنهاء العقد بالتراضي في ظل الأداء الضعيف وكثرة الإصابات التي تعرض لها، خاصة أنه فشل في تسجيل أي أهداف خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، إضافة لتعرضه لإصابة تستدعي تدخلا جراحيا سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.



