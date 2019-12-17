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محمد بن عبدالرحمن يكرم المراعي لدعمها ذوي الإعاقة
حصلت على الفئة الذهبية لشهادة مواءمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كرَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، شركة المراعي في جامعة الملك سعود في الرياض؛ وذلك لتميزها في دعم المعاقين، ولحصولها على الفئة الذهبية لشهادة “مواءمة” من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كبيئة عمل مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالشركة: أطلقنا العديد من المبادرات في سبيل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع كجائزة المراعي للأم المثالية، والتي تُعدُّ أول جائزة لتكريم أمهات المعاقين في السعودية، إضافةً إلى أنّ المراعي تحتضنُ أكثر من 650 موظفًا من ذوي الإعاقة يعملون في مختلف قطاعات الشركة.
جدير بالذكر أن المراعي تُعتَبر أول شركة تحصل على شهادة مواءمة في الفئة الذهبية كبيئة عمل مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018.
وتعد المراعي عضوًا ذهبيًّا وأحد المؤسسين الرئيسيين لشبكة “قادرون”، التي تُعنى بدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع الوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص.
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