المريخي في حفل توقيع ديوانيه: المملكة في المسار الصحيح

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - جدة

شهد حفل توقيع الشاعر خالد المريخي لديوانيه في معرض جدة الخامس للكتاب، حضورًا كبيرًا من محبي الشعر، حيث حمل الديوان الأول عنوان “جزل المعاني بمعزي الثاني” والديوان الثاني “ما بين بعينك”.

وضم ديوان “جزل المعاني بمعزي الثاني” قصائد من شعراء مختلفين وكلمات في حب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن بين هؤلاء الشعراء أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل والشيخ محمد راشد آل مكتوم والأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وغيرهم من أبرز الشعراء.

وحرص المريخي على التأكيد في مقدمة ديوانه على أن “هناك قصائد بالآلاف لا يمكن حصرها في كتاب واحد تغنت بها قلوب شعراء كُثر، ولكن حرصت على أن أنقل بعضها فهي تقول كل ما في خاطر الشعراء من حب وإعجاب تجاه هذا القائد الملهم”، فيما اشتمل ديوان “ما بين بعينك” على قصائد المريخي المتنوعة بين الجديد والقديم، إلا أن اللافت كان اختياره لعنوان الديوان والذي قال عنه المريخي: إن “هذه القصيدة التي غناها الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله كانت بوابتي نحو الشهرة لذلك تحتل مكانة خاصة في حياتي”.

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وعبر الشاعر عن سعادته بالحضور الجماهيري والحفاوة والاستقبال الذي وجده من قبل القائمين على معرض كتاب جدة.

وقال المريخي، الذي حرص على زيارة المركز الإعلامي والالتقاء بالعاملين فيه: “إن الاهتمام بنشر الكتاب والحرص على القراءة هو مؤشر على تحضر ورقي الأمم، وما شاهدته من حضور كبير من مختلف الأعمار دليل على أن السعودية في المسار الصحيح”، وتجسد مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال: “أعيش بين شعب جبار، وهمة السعوديين مثل جبل طويق.. لن تتكسر”.

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