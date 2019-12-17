حالة نادرة.. طفلة هندية تبكي وتتعرق دمًا

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

تثير طفلة هندية الفزع لدى كل من يراها بسبب حالة غريبة تجعلها تبكي وتتعرق دمًا من كافة أنحاء جسمها.

وتُظهر مجموعة من الصور الطفلة تشونغساسا ديبارما، من تريبورا في شمال شرق الهند، وهي تبكي وتنزف سائلًا أحمر من أذنيها وأنفها وتتعرق دمًا من ذراعيها وساقيها.

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وبحسب صحيفة “The Sun” البريطانية يُعتقد أن ديبارما (8 سنوات) تعاني من حالة نادرة تُعرف باسم hematohidrosis (تعرق شقي أو عرق الدم)، والتي تصيب واحدًا فقط من بين كل 10 ملايين شخص.

وبدأت أعراض المرض الغامض تظهر على الفتاة في أبريل من العام الماضي، ونقلت إلى المستشفى حيث حيرت حالتها الأطباء بسبب النوبات الغريبة من التعرق والبكاء دمًا، التي كانت تستمر لمدة 10 دقائق بنحو 5 مرات في اليوم.

وعقب إجراء فحوصات أولية، اشتبه الأطباء في أن تكون الحالة تسممًا دمويًا، وهو مرض نادر يجعل المريض ينزف الدم من جلده، لكنهم أشاروا إلى أن التشخيص الرسمي “مبكر جدًا”.