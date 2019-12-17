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2019-12-17 ‏تدشين أول فرقة كشفية نسائية في حفر الباطن فواز الأسلمي – حفر الباطن دشنت كليه التقنية للبنات بحفر الباطن أول فرقة كشفية نسائية بهدف تمكين فتيات فاعلات في إحداث التغيير للإسهام في تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة واحتياجات المجتمع ونشر وتعزيز قيم ومبادئ الكشافة بما يتواءم مع القيم الإسلامية والوطنية. Advertisements وقلدت عميدة الكلية أعضاء الفريق المنديل الكشفي ثم أدت الفرقة التحية الكشفية أمام حضور الحفل من منسوبات ومتدربات. ‏وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن حنان المطيري لـ “متابعات الخليج 365“: أن تأسيس فرقة كشفية نسائية بالكلية التقنية للبنات بحفر الباطن جاء من دعم قيادتنا الرشيدة للشباب والفتيات على حد سواء وللنشاط الكشفي لما له دور كبير وتأثير إيجابي في حياة الشباب فهي تغذي الشباب والفتيات بالقيم النموذجية. وأوضحت أن ذلك يعزز لديهم الجانب التطوعي لتخرج جيل واعٍ بالإضافة لدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمتدرباتها وللأنشطة والبرامج التي تساهم في تطويرهم وتخريج فتيات متميزات قادرات على خدمة دينهن ووطنهن ومجتمعهن. شارك الخبر







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