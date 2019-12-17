النيابة العامة تطيح بـ 17 شخصًا شكلوا عصابة لـ غسيل الأموال

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في مناطق عدة بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم 17 متهمًا.

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وأشار المصدر إلى أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين، فتمت الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 120 دليلًا وقرينة ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، ما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم 72 عامًا، كما تضمن الحكم بإبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.

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