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GoAir تبدأ أولى رحلاتها إلى المملكة 

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2019-12-17

GoAir تبدأ أولى رحلاتها إلى المملكة 

خامس أكبر شركة طيران في الهند

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

بدأت Goair خامس أكبر شركة طيران في الهند من حيث الحصة السوقية، أولى  رحلاتها الجوية جديدة بين كانور والدمام.

وبحسب موقع بيزنس ترافيلر، تقلع الرحلة الافتتاحية من كانور (G8 59) في 19 ديسمبر 2019، وتهبط في الدمام في نفس اليوم، بينما تغادر رحلة العودة (G8 60) في نفس الليلة.

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وهذه هي الوجهة الخامسة لشركة الطيران في دول ، والوجهة الـ 34 الدولية.

وقال جيه واديا، العضو المنتدب لشركة الطيران الهندية: رحلاتنا إلى الدمام كان لها أصداء واسعة، أنا متأكد من أن الرحلات الجديدة ستضيف الكثير من القيمة للقوى العاملة الهندية التي تبحث عن العمل في الدمام أو زيارتها. 

 

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